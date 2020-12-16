Астролог перечислила цвета, которые запрещены в год Быка Фото: EAST NEWS

До Нового года остается все меньше времени. Хозяйки продумывают меню, гадают, в чем встречать год Быка, чтобы он выдался удачным.

Астролог Анна Гехман дала рекомендации, которые позволят легко войти в 2021 год и перечислила цветы, что категорически запрещены в год Быка.

Главными цветами года будут зеленый, белый, серебристый, металлический и все оттенки постельных тонов. А вот красный и оранжевый использовать не рекомендуется.

- По китайской традиции этот год белого металлического быка. По ведической традиции этот год пройдет под управлением Меркурия или Будхи, чьим небесным покровителем является Ганеша, божество с головой слона и телом человека, — рассказывает астролог Пятому каналу.

Учитывая эту информацию, на праздничном столе должны быть два символа года: Ганеша и бык. Им стоит сделать подношение из цветов и фруктов, а еще можно зажечь ароматическую свечу.

Когда главная ночь года закончится, дары надо отнести на улицу и оставить под деревом.

- А Ганешу я рекомендую поставить в северной части вашего дома. Он будет защищать ваш дом и приносить в ваш дом материальные блага, — подытожила ведический астролог.

В свою очередь астропсихолог Инга Лозанчич отметила, что звезды сулят легкий 20021 год. Он будет сильно отличаться от текущего. Особенно интересным год будет для творческих, предприимчивых людей, которые стремятся к новым знаниям. А еще это год объединения, так что одинокие люди смогут найти вторую половину, сообщает ФАН.