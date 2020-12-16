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Госдума ввела запрет на перевоз более 200 сигарет

Авторы инициативы уверены, что неконтролируемый оборот сигарет угрожает экономическим интересам России
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Госдума ввела запрет на перевоз более 200 сигарет

Госдума ввела запрет на перевоз более 200 сигарет

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России приняли новый закон, ограничивающий перемещение по территории страны физическими лицами табачной продукции. Теперь россияне смогут провозить не более 200 сигарет. Закон принят Госдумой на пленарном заседании в среду, 16 декабря.

Авторы инициативы уверены, что неконтролируемый оборот сигарет угрожает экономическим интересам России. То есть нелегальная продажа табачной продукции сокращает доходную часть бюджета на всех уровнях – от регионального до федерального.

В России уже есть закон ограничивающий нелегальный оборот алкоголя – предусмотрена административная ответственность. По аналогии в табачной сфере ограничения российским законодательством ранее не были предусмотрены. Новый законопроект разработан как раз для наказания в этой сфере.

Запрет действует следующим образом: запрещено перевозить более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака. Также запрет распространяется на табачные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.

В среду Госдума также приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в Сети. По новым правилам физлица заплатят от пяти до 30 тысяч рублей, должностным лицам придется выложить от 50 до 100 тысяч.