Всемирный банк дал прогноз по уровню бедности в России Фото: REUTERS

Всемирный банк спрогнозировал ситуацию с бедностью в России. По данным экспертов, меры по поддержке экономики в стране позволили избежать резкого скачка данного показателя. Об этом сообщил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Специалист сообщил, что согласно прогнозу ВБ, в этом году ВВП России снизится на четыре процента, а за чертой бедности могут оказаться 14,2 процента населения России. Однако меры, принятые властями страны, обеспечили снижение этого показателя до 11,6 процента, то есть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии коронавируса

«Тот факт, что доля бедного населения, прогнозируемая на 2020 год, находится примерно на уровне или чуть ниже прогноза на этот год, сделанного до начала пандемии, свидетельствует, что меры достигли своей главной цели», - приводит РИА Новости слова директора представительства Всемирного банка.

Как писал сайт kp.ru, Всемирный банк улучшил прогноз падения ВВП России в текущем году с ожидавшихся в сентябре 5 процентов до 4 процентов. ВБ отметил, что пересмотр прогноза отражает более высокий, чем ожидалось, уровень экономической активности в третьем квартале текущего года.