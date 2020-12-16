«Мы очень счастливы»: Роухани сообщил, что Иран рад поражению Трампа на выборах Фото: REUTERS

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в Исламской Республике рады поражению Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джо Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушёл Трамп», - заявил иранский лидер.

Роухани назвал действующего главу Белого дома террористом, совершавшим преступления, убивавшим людей, и также препятствующим импорту вакцины в Иран

Глава Исламской Республики выразил надежду, что «голос народа США» за кандидата от Демократической партии является «голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения», а также «за исполнение обязательств вместо отказа от них».

Напомним, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков - 270. Кандидат от Демократической партии получил 306 голосов, что значительно больше обязательного минимума. В то время как Трамп получил 232 голоса. Как писал сайт kp.ru, американский лидер объяснил неудачные для себя результаты президентских выборов ошибками в работе машин для голосования.