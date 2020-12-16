В Госдуме одобрили идею расширить список документов для получения лицензии на оружие

В РФ предложили расширить список документов для оформления лицензии на оружие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме поддержали идею включить письменное согласие родственников в перечень обязательных документов для получения лицензии на оружие. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала предложение правильным и актуальным.

«Я думаю, что это нужно. Я полностью согласна с этим предложением, считаю его актуальным, потому что уже, к сожалению, неоднократно сталкивались с неадекватными ситуациями, когда гражданин, имеющий оружие, направлял его, в том числе, против своих родственников», — цитирует депутата RT.

Помимо этого Светлана Бессараб добавила, что близкие родственники могут также знать особенности характера человека, который намерен оформить лицензию, к примеру, имеющиеся вспышки гнева или неконтролируемая агрессия.

«Об этом не могут знать даже психиатры, потому что гражданин может не состоять на психиатрическом учете... Считаю, что это объективно хорошая идея», — добавила депутат.

Напомним, ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил расширить список необходимых документов для получения лицензии на оружие и включить в него письменное согласие родственников, передает телеканал «360».