"Мракобесие оправдать невозможно": В МИД прокомментировали задержание журналистов в Латвии

Захарова назвала задержание журналистов в Латвии мракобесием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России отметили молчание международных правозащитных организаций по поводу нарушений свободы прессы в Латвии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что международное сообщество "упорно молчит" и, "видимо, делает это осознанно". Захарова также сказала на брифинге в среду, 16 декабря, что Россия ещё раз призывает международные организации, специализирующиеся на защите журналистов и свободы слова, объективно оценить происходящее.

- Попытки латвийской стороны как-то оправдать всё, что происходит, неубедительны. А неубедительны они потому, что мракобесие оправдать невозможно, - добавила Мария Захарова.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, латвийские спецслужбы в начале декабря задержали несколько русскоязычных журналистов: Андрея Яковлева, Владимира Линдермана и Андрея Солопенко. У них взяли подписку о невыезде и провели обыски. Сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.