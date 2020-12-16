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Курс биткойна превысил 20 тыс. долларов, обновив исторический максимум

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 5,24 процента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс биткойна превысил 20 тыс. долларов, обновив исторический максимум

Курс биткойна превысил 20 тыс. долларов, обновив исторический максимум

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 16 декабря, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 20 тысяч долларов и достиг максимума.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 16.49 по московскому времени биткойн подорожала на 4,75 процента и поднялась до отметки 20 175 долларов за единицу криптовалюты, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн подорожал на 5,24 процента, до 20 327 долларов.

Как писал сайт kp.ru, 1 декабря курс криптовалюты биткойн поднялся выше 19 892 тысяч долларов, обновив исторический максимум трехлетней давности.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, которая определяется в нормативно-правовом акте как средство платежа, сбережений и инвестиций. Таким образом с января 2021 года можно будет проводить сделки с криптовалютой, но под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны.