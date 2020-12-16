Telegram сообщил о восстановлении доступа для части пользователей Фото: Мария ЛЕНЦ

Telegram сообщил, что восстановил доступ примерно половины пользователей, которые столкнулись с масштабным сбоем мессенджера. Отмечается, что доступ к сервису в основном восстановлен в Восточной Европе, компания разбирается с остальными.

«Около половины пострадавших пользователей сейчас снова в сети (в основном Восточная Европа, некоторые части Ближнего Востока). Работаем, чтобы вернуть остальное», - говорится в сообщении на странице компании в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 16 декабря, в работе произошло два крупных сбоя. Большинство, около 90 процентов сообщали о проблемах с подключением к серверу мессенджера. Ещё 9 процентов заявили, что не могут отправить сообщение. Сбои фиксируются в России, Украине, Беларуси, Германии, Чехии, Швейцарии и нескольких других европейских стран.

Как писал сайт kp.ru, утром о сбое в работе сообщили пользователи Telegram, WhatsApp, и YouTube. Пользователи мессенджеров также не могли подключиться и отправить сообщения.