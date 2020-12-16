Названо число россиян, не пользующихся интернетом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый шестой россиянин не пользуется интернетом, при этом более 70% населения заходят в Сеть ежедневно или, как минимум, раз в неделю.

За 10 лет число граждан РФ, не подключенных к интернету, сократилось почти втрое. В 2011 году им не пользовались 48% россиян, теперь же доступа нет только у 17%, сообщает ВЦИОМ по результатам опроса.

Пользующихся интернетом ежедневно или раз в неделю стало в 1,5 раза больше (было 42%, стало 72%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ).

Россиян, которые пользовались интернетом раз в год, стало на 2% меньше (с 3% до 1%). А тех, кто выходил в Сеть несколько раз в месяц, стало меньше на 3% (с 6% до 3%).

27% опрошенных уверены, что в современном мире в интернете нужно находиться постоянно, 3% не имеют собственной точки зрения по этому вопросу. 70% уверены, что полезно иногда отказываться от выхода в интернет.

В 2019 году Mail.ru Group провела исследование к 25-летию Рунета, в котором сказано, что роль интернета в жизни россиян значительно возросла за последние годы - выходят в сеть ежедневно и неоднократно 81% жителей страны.