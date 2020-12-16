Россия сможет заработать на конфликте Китая и Австралии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговый конфликт Китая и Австралии привел к тому, что КНР фактически запретила поставки австралийского угля, чем могут воспользоваться

Как сообщает «Коммерсантъ», на фоне конфликта двух стран российские компании ожидают увеличения импорта угля в Китай в десятки раз в течение нескольких лет. Среди них, «Эльгауголь», разрабатывающая крупнейшее в России месторождение коксующихся углей, которая рассчитывает на рост продаж в КНР в 30 раз за четыре года. Таким образом компания может увеличить поставки с миллиона тонн в 2020 году до 30 миллионов к 2023 году.

«Эльгауголь» в срочном порядке создает совместное предприятие с китайской Guohang Ocean Shipping, которая может перевозить до 40 миллионов тонн грузов в год. Это же предприятие станет продвигать уголь на рынке Китая, а также будет решать вопросы с китайскими властями.

Напомним, напряженность в торговых отношениях между Австралией и Китаем возросло после призыва австралийской стороны провести всестороннее международное расследование обстоятельств распространения коронавирусной инфекции в мире. Пекин не только отказался от австралийского угля, но и ввел временные антидемпинговые пошлины на вино из Австралии в размере от 107,1 до 212,1 процента.