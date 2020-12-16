Попова: в РФ разрабатываются 26 вариантов вакцин от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор сообщил, что на сегодняшний день в России разработкой вакцин от коронавируса занимаются 17 научных организаций.

Один препарат прошел клинические испытания на добровольцах, сообщила в своей презентации на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития» глава ведомства Анна Попова.

При этом центр «Вектор» на своем производственном участке работает над вакциной на шести разных технологических платформах, пишет РИА "Новости".

По рекомендации санитарных врачей до и после вакцинации от коронавирусной инфекции не следует употреблять алкогольные напитки и курить. Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, за сколько дней до прививки следует отказаться от спиртного.

«И до прививки от коронавируса не рекомендовала бы алкоголь. Это напряжение для организма. Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция - не надо пить алкоголь», - сказала она.

По словам главного санитарного врача, минимум за 14 дней до прививки надо прекратить употреблять алкоголь. 42 дня от первой инъекции - это формирование иммунитета, в этот период тоже нужно поберечься.