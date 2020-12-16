Врач объяснила, почему один член семьи заболевает коронавирусом, а его родные - нет

Эксперт объяснила, почему один член семьи заболевает коронавирусом, а его родные - нет Фото: Мария ЛЕНЦ

Очень часто бывает, что один член семьи заражается коронавирусом, а второй - вполне здоров. Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова объяснила, как такое может быть.

- Во-первых, ковид не относится к категории болезней, которые передаются 100%. Высокая передача идет, но она даже ниже, чем при гриппе. Поэтому ничего особенного в этом нет, - рассказала Кожевникова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она добавила, что многое зависит и от организма самого человека: насколько он здоров, насколько крепкая иммунная система.

Ранее вирусолог Петр Чумаков назвал группу людей, которые не заражаются коронавирусом. По его словам, избежать заболевания могут те, у кого есть Т-клеточный иммунитет. Он появляется, если человек уже переболел другим коронавирусом. Шансов заразиться мало и у тех, кто недавно переболел коронавирусом. У них в крови много антивирусного белка интерферона, который препятствует заражению.