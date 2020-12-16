Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Майкл Помпео Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майкл Помпео ушёл на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил представитель Госдепа, отметив, что у госсекретаря результат теста COVID-19 показал отрицательный результат.

«Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным», - уточнил он.

По его словам, Помпео будет находиться на карантине, следуя рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Напомним, ранее коронавирусом переболели американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп. Как писал сайт kp.ru, 74-летнего президента даже решили госпитализировать «на несколько дней в качестве меры предосторожности». Незадолго до этого глава Белого дома сообщил о том, что коронавирусом заболела его советница Хоуп Хикс, которая сопровождала его в предвыборных поездках по стране. Позже стало известно, что заразились еще несколько сотрудников президентской администрации - бывший советник главы США Келлиэнн Конуэй, и руководитель предвыборной кампании Уильям Степинп.