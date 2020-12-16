ВОЗ поедет в Китай для выяснения происхождения COVID-19 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всемирная организация здравоохранения планирует в январе направить в Китай международную группу специалистов. Они займутся выяснением происхождения новой коронавирусной инфекции.

"Мы можем подтвердить, что члены международной группы планируют направиться в Китай в январе", - рассказал РИА «Новости» представитель пресс-службы ВОЗ Хеддин Холдорсон.

Он добавил, что группа специалистов была создана для выяснения происхождения COVID-19. В нее входят эксперты из Японии, США, Германии, Катара, Вьетнама, Нидерландов, Великобритании, Австралии, и Дании.

От России в составе группы будет заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в Китае в декабре прошлого года. По данным института Хопкинса, за год вирусом заразились 73 627 952 по всему миру. Погибли от заболевания 1 638 842 человека.

Больше всего зараженных в США – более 16 миллионов, Индии – более 9 миллионов и Бразилии – 6,9 миллиона.