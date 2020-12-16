США заявили об испытаниях в России противоспутниковой ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космическое командование США обвинило Россию в проведении новых испытаний ракет, нацеленных на уничтожение спутников.

«Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Россия продолжает милитаризацию космоса», - говорится в сообщении, опубликованном на странице американского командования в Twitter, где отмечается, готовность защитить США и союзников «от агрессии из космоса»

Напомним, в июле Великобритания и США обвинила Россию в испытания противоспутникового космического оружия. Руководитель британской космической программы заявил, что действия Москвы якобы могут угрожать мирному использованию космического пространства другими государствами. В МИД РФ назвали эти обвинения «очередным антироссийским выпадом», а в Кремле отметили, что Россия «всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса»