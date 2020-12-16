Российская авиакомпания разрешила перевозить питомцев на соседнем кресле

Российская авиакомпания разрешила перевозить питомцев в салоне самолета Фото: EAST NEWS

Авиакомпания S7 Airlines разрешила пассажирам перевозить домашних животных на соседнем кресле в салоне самолета. Правда, питомцу также понадобится билет. Так что владельцу придется покупать сразу два.

Есть и несколько других условий. Во-первых, летать вместе с животным можно только в эконом-классе. Во-вторых, для питомцев отводятся исключительно места у окна.

Во время всего полета животное должно находится в жесткой переноске размером 55х40х40 см. Она будет крепиться к креслу ремнями безопасности. Вес питомца вместе с контейнером не должен превышать 23 килограмма. Есть и другой вариант - питомца можно поместить под впереди стоящее кресло. Но в этом случае животное не должно весить более 10 килограммов. Всего в салоне самолета могут находиться два питомца.

- Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами, - рассказывает директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.