Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 16 декабря, Минздрав России внес вакцинацию от коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок.

«Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям... дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», - говорится в приказе Минздрава, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 16 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Согласно его указу, изменения должны были быть внесены в приказ Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» до четверга, 17 декабря. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от COVID-19 началась во всех российских регионах.