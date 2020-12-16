ВОЗ: коронавирус не может быть основанием для ограничения торговли между странами Фото: REUTERS

Распространение коронавирусной инфекции не может быть основанием для торговых ограничений между странами. Такое заявление сделал технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Хойсков, отметив, что вероятность инфицирования COVID-19 через пищевые продукты или упаковку крайне мала.

«Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов», - подчеркнул эксперт

Специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов ФАО Джеффри Лежён отметил снижение концентрации вируса при его перемещении с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку. Он также назвал маловероятным, что контактирование с продуктом впоследствии может приведести к инфицированию.