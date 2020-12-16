Русскому языку в Молдавии присвоили статус межнационального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Молдавии парламент принял новый закон о функционировании языков на территории страны. Согласно ему, за русским языком закреплен статус языка межнационального общения.

Закон одобрили в окончательном чтении, пишет ТАСС.

"Решение принято 55 голосами [из 101 – прим. ред.] во втором чтении", - огласила председатель законодательного органа Зинаида Гречаный.

В документе говорится, что русский язык используется как язык межнационального общения на территории республики наряду с государственным языком.

В частности, госслужащие должны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Делопроизводство в госорганах будет продолжать вестись на государственном языке - молдавском.

Согласно принятому закону, жителям республики гарантируется право на образование на государственном и русском языках. Помимо этого властям необходимо создать условия для получения образования на языках проживающих этносов. Одновременно с этим изучение госязыка продолжает быть обязательным во всех учебных заведениях.

3 декабря парламент Молдавии одобрил повышение статуса русского языка. Поправки, призванные вернуть русскому статус языка межнационального общения, приняли в первом чтении.