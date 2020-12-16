Правительство поддержало инициативу о планке колебания цен на социально значимые продукты в 10% Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России поддержало инициативу о планке колебания цен на социально значимые продукты в 10 процентов в течение месяца. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Поддержана законодательная инициатива, связанная с наделением правительства правом устанавливать параметры для введения административно регулируемых цен», - отметил министр

Напомним, ранее данную инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что такую меру необходимо было ввести раньше. Тогда же он подчеркнул, что меры по борьбе с ростом цен на продукты питания должны быть не ситуативными, а системными.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 16 декабря, власти, производители и ритейлеры подписали соглашения о стабилизации цен. Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цены на подсолнечное масло и сахар в России после подписания соглашения уже начали снижаться и должны скорректироваться за пять дней, к понедельнику, 21 декабря. При этом он отметил, что данные меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Ранее глава кабмина также подчеркнул, что меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, и призвал не увлекаться такими мерами.