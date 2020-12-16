В Самарской области почти 8 тысяч семей уже получили выплаты по программе «Молодой семье – доступное жилье»

Губернатор Самарской области лично встретился с семьями, кто нуждался в господдержке, но не смог получить её. Фото: пресс-служба губернатора СО

Программа «Молодой семье – доступное жилье» реализуется в Самарской области с 2014 года. За это время уже 7808 семей получили социальные выплаты на приобретение жилья.

В этом году, несмотря на сложности в экономике из-за введения некоторых ограничительных мер, на реализацию программы было направлено из бюджетов всех уровней более 1,1 миллиарда рублей. Это позволило значительно увеличить прирост семей, которые получили возможность улучшить условия своего проживания.

- На сегодня социальную выплату получили 1488 молодых семей Самарской области, что составляет 20% от общего их числа за все время реализации программы, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Тем не менее, копившаяся годами очередь, продолжает оставаться значительной – около 10 тысяч семей. Однако, несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, власти региона продолжают выделать значительные средства из регионального бюджета, а также добиваться федерального финансирования программы «Молодой семье – доступное жилье».

- Я понимаю, насколько важен этот вопрос для молодых семей, поэтому уровень финансирования не будет сокращен и в следующем году, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области взял под личный контроль некоторые ситуации, когда семьи не смогли получить государственную поддержку по программе. Он дал поручения министерству социально-демографической и семейной политики региона и местным властям проанализировать каждую ситуацию.

Одним из важных моментов, стал вопрос о достижении возраста 36-лет, когда семья не успела получить долгожданную выплату. В некоторых семьях Самарской области ситуация оказалась экономически напряженной и получение денежной поддержки оказалось бы как никогда кстати.

- Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты в связи с достижением 36-летнего возраста. Повышенные обязательства выполним. И это несмотря на то, что из-за ограничительных мер наш бюджет только в этом году теряет 12 миллиардов рублей,- отметил губернатор.

На данный момент анализируются сложившиеся ситуации в самарских семьях, определяется сумма компенсации, и подготавливаются документы для получения мер поддержки семьям, где на момент достижения максимально предельного возраста для участия в программе, родился третий ребенок.