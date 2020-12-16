Ученые назвали жизнь на Земле случайным совпадением Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученые из Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили, что наша планета оказалась пригодной для жизни благодаря случайному совпадению. Результаты их исследования показали, что обитаемые планеты в галактике встречаются реже, чем это предполагалось.

В работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, исследователи сымитировали эволюцию климата на 100 тысячах случайно сгенерированных планет. Каждую из них прогоняли по смоделированному сценарию 100 раз.

За основу специалисты взяли данные Земли, которая имела условия для существования живых организмов в течение трех миллиардов лет, но несла риски глобальных катастроф в виде извержения супервулканов, солнечные вспышки, падение комет и астероидов.

В процессе эксперимента выяснилось, что из 100 тысяч сгенерированных планет, только 9% (8700 планет) были обитаемыми хотя бы один раз в течение всех трех миллиардов лет. Почти все из них были пригодны для обитания в 50 случаев из ста симуляций, а 4500 были бы пригодными для жизни меньше 10 раз.

По словам ученых, это говорит о том, что Земля до сих пор обитаема в какой-то степени из-за совпадения. Эти результаты позволяют говорить, что большинство потенциально пригодных для жизни планет в Млечном Пути на самом деле необитаемы.