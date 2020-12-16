К реформе букмекерской отрасли могут подключить системно значимые банки

Посетители в одном из филиалов букмекерской компании. Фото Артем Геодакян/ТАСС

Ведущие игроки в букмекерском бизнесе обратились к главе государства с предложением внести изменения в планируемую реформу отрасли. В частности, в письме ассоциации букмекерских контор (АБК) говорится о необходимости направлять отчисления в пользу государства через системно значимые банки. В законопроекте же, который принят в Госдуме 8 декабря в первом чтении, предполагается создание дополнительной структуры - Единого центра учета ставок с учреждение частной финансовой компании в качестве оператора.

При этом букмекеры заявляют, что ежегодные отчисления в пользу спортивных федераций могут в 2021 году вырасти до 6,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Это более чем пятикратный рост по сравнению с 2019 годом - тогда букмекеры направили на развитие спорта в стране 1,2 млрд рублей.

Букмекерская ассоциация опасается, что частная финансовая компания при Единого центра учета ставок не обеспечит прозрачности бизнесу по причине ее монопольного положения. Кроме того, государственный банк в качестве посредника при проведении операций сможет обеспечить больший контроль как отчислений на спорт, так и их расходования.

Как ранее сообщала «КП», негативные отзывы на законопроект Государственной думы о реформе букмекерской деятельности подготовили Министерство финансов РФ, Минюст, Министерство спорта, а также Федеральная налоговая служба.