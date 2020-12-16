В Испании провели крупнейшую операцию против «русской мафии» Фото: Евгения ГУСЕВА

Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии». Правоохранители назвали это крупнейшей операцией против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет «из-за высокого иерархического уровня задержанных».

Как отмечается члены группировки занимались коррупцией, отмыванием денег «русской мафии» через подставные компании, и «внедрением в государственные институты»

«Организация планировала взять под контроль ключевые секторы испанской экономики и внедряться в государственные учреждения с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных взломщиков», - передает издание The Olive Press заявление полиции.

Расследование в отношении группировки велось в течение семи лет. В ходе обысков, прошедших в нескольких испанских городах, было изъято около 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 автомобилей, а также оружие и боеприпасы. Испанские власти наложили арест на счета и активы, которые оцениваются в миллионы евро.

Как передает РИА Новости, среди задержанных восемь российских граждан, двое украинцев, по одному гражданину Казахстана и Алжира, а остальные представители Испании.

Напомним, ранее в Испании национальная судебная коллегия оправдала 17 фигурантов по делу «русской мафии», которых также подозревали в отмывании крупных сумм.