Минобороны РФ опровергло сообщение об окружении российских миротворческих сил в Карабахе

Минобороны РФ опровергло окружение российских миротворческих сил в Карабахе Фото: REUTERS

Министерство обороны России опровергло сообщение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об окружении подразделений российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе

Ранее глава правительства Армении заявил, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности» - говорится в сообщении российского военного ведомства

В министерстве уточнили, что все подразделения российских миротворческих сил в Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, «как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня». По данным ведомства, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября и соглашение вступило в силу 10 ноября.