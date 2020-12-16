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Facebook разрабатывает сервис коротких версий новостей

TLDR будет сокращать длинные тексты до ключевых тезисов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Facebook разрабатывает сервис коротких версий новостей

Facebook разрабатывает сервис коротких версий новостей

Фото: REUTERS

Американская компания Facebook ведёт разработку нового инструмента, который призван автоматически сокращать длинные тексты до основных тезисов, и избавить пользователей от необходимости читать длинные тексты.

Новый инструмент, который будет работать при помощи искусственного интеллекта, получил название TLDR - Too Long, Didn't Read, что в переводе означает «Слишком долго, не читал», научится выделять ключевые тезисы статьи и, возможно, сможет озвучивать их, а также отвечать с помощью голосового помощника. Об BuzzFeed News со ссылкой на аудиозаписи с закрытой встречи сотрудников компании.

Напомним, накануне корпорация Марка Цукерберга объявила войну фейкам про вакцины от коронавирусной инфекции. Соцсети Facebook и Instagram будут удалять дезинформирующие публикации по этой теме. Компания планирует вложить около 100 миллионов долларов в индустрию средств массовой информации и поддержать людей, которые занимаются проверкой достоверности фактов о COVID-19.