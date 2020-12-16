Минпромторг: цены на сахар и масло в труднодоступных регионах будут выше Фото: Павел КЛОКОВ

Для труднодоступных регионов России цены сахар и подсолнечное масло будут формироваться с учетом повышающих коэффициентов. Эти показатели будут определять главы регионов.

"С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли", - сообщило Министерство промышленной торговли России на своем сайте.

Уточняется, что речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего севера, а также Калиниградской области.

"Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - сообщил глава ведомства Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее стало известно, что власти, производители и ритейлеры подписали соглашения о стабилизации цен. Минсельхоз рассказал, что стоимость сахара и подсолнечного масла уже начала снижаться и должна скорректироваться за пять дней.