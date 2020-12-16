Росстат начнет мониторить цены на лекарства от COVID-19 в 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на лекарства, используемые для лечения новой коронавирусной инфекции в 2021 году. Одновременно с этим из списка мониторинга исключили ртутные градусники.

"С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении ведоства.

Статистическая служба ежемесячно отслеживает цены на 43 лекарственных препарата, 19 из которых входят в перечень жизненно важных (ЖВНЛП). Новые пять лекарств, цены которых будут мониторить с начала следующего года, также входят в этот список.

С началом 2021 года ведомство прекратит отслеживать изменение стоимости ртутных градусников, останется мониторинг только электронных. В Росстате пояснили, что с 2020 года в стране прекращено этих изделий, так как Россия в 2014 году присоединилась к Минаматской конвенции по ртути.