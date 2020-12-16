Роскосмос потратит 1,5 миллиарда рублей на «лунную ракету» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация Роскосмос заключила контракт на сумму около полутора миллиардов рублей за разработку техпроекта сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" для полетов на Луну.

Разработкой проекта будет заниматься Ракетно-космический центр "Прогресс". Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

Отмечается, что «Прогресс» разработает технический проект «космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком» к середине ноября следующего года.

Согласно техзаданию, "Енисей" включит в себя шесть боковых блоков - первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ - вокруг центрального блока - первой ступени ракеты "Союз-6" с двигателями РД-180МВ и разгонный блок класса ДМ.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о планах отправлять людей на Луну помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара». Он рассказал, что выпуск «Енисей» будет отложен до создания нового маршевого двигателя.