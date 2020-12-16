Минтруд РФ добавил COVID-19 в перечень причин инвалидности

Минтруд РФ дополнил перечень причин инвалидности Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство труда России включило осложнения у медицинских работников, вызванные новой коронавирусной инфекцией в перечень причин инвалидности.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Дополнить пункт 23 порядка установления причин инвалидности <...> подпунктом "в" следующего содержания: дополнительная запись "вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", подтвержденной лабораторными методами исследования <...>, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей", - говорится в указе.

В документе уточняется, что указ относится к врачам, среднему и младшему медперсоналу медицинских учреждений, а также к водителям скорой помощи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19 или подозрением на заболевание.

Отмечается, что запись вносится при подтверждении, что заболевание является профессиональным.

Ранее «Единая Россия» предложила новые льготы для врачей. В частности, разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье.