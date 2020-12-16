Чак Норрис раскрыл секрет потрясающей формы. Фото: Пресс-служба

Голливудский актер Чак Норрис в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал, как начал сотрудничать с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks.

Он снялся в ролике, посвященном новогоднему ивенту игры, где выглядит лет на 30 моложе своего возраста. Актер раскрыл секрет своей потрясающей формы журналистам. Съемки проходили в Далласе.

«Я всегда вел активный образ жизни и тренировался. А еще моя жена Джина отлично заботится обо мне - она любит готовить здоровую еду, так что питание у нас правильное», - признался актер.

Он рассказал, что много спит, пьет много воды и старается смотреть на все в позитивном свете. Кроме того, Норрис напомнил, что его маме в мае ей исполнится 100 лет, поэтому нужно еще учитывать «хорошие гены».

На Джине О’Келли Норрис женился в 1998 году. У него семеро детей и тринадцать внуков.