Вакцинацию от COVID-19 внесли в календарь профилактических прививок Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав РФ внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение ведомство получило от премьер-министра Михаила Мишустина.

Приказ о внесении в календарь размещен на официальном сайте Министерства.

Согласно документу, в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить медицинские сотрудники, учителя, соцработники и сотрудники МФЦ.

Вторыми в приоритете являются работники транспорта и энергетики, правоохранительных органов, сотрудники пограничной службы, вахтовики, волонтеры, военные и сотрудники сферы услуг.

К третьему уровню относятся государственные служащие, студенты и призывники.

На сегодняшний день в национальный календарь профилактических прививок включены вакцинации от кори, краснухи, гриппа, туберкулеза, гепатита B и других заболеваний.

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Москве с 5 декабря. Электронная запись открыта для медиков, учителей и сотрудников соцслужб.