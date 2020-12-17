Что происходит в ЦСКА перед матчем против Ростова: последние новости на 17 декабря 2020

ЦСКА будет играть против "Ростова". Фото: REUTERS

Московский ЦСКА вечером в четверг, 17 декабря, проведет матч 19 тура чемпионата России против ФК "Ростов" в гостях. Для команды Виктора Ганчаренко эта игра станет крайне важной по итогам 2020 года. Потому что уступив команде Карпина, ЦСКА может лишиться третьей строчки в РПЛ. "КП" рассказывает о последних новостях из стана ЦСКА на 17 декабря 2020 года.

За пару дней до этого поединка в Ростове-на-Дону один из лидеров ЦСКА защитник Марио Фернандес получил заслуженную награду по итогам 2020 года. Он официально - "Джентльмен года" и получил приз от "Комсомолки".

- Я бы хотел сказать спасибо всем, кто голосовал за меня. Этот приз необычайно важен для меня. Потому что я считаю, что медали и чемпионства – это далеко не главное. Намного важнее оставаться людьми в футболе и в жизни. Так что мне эту премию даровал Бог, - сказал Марио Фернандес в интервью KP.RU.

ЦСКА улетел в Ростов-на-Дону после обеда 16 декабря, о чем сообщила пресс-служба армейцев. Армейцы Москвы провели до этого предыгровую тренировку на своем поле. Как удалось увидеть на снимках пресс-службы ЦСКА, в предыгровом занятии приняли участие сразу два "интересных" игрока.

Это - защитники Кирилл Набабкин и Бруно Фукс. Оба игрока не принимают участие в матчах ЦСКА уже довольно долго - с августовских поединков. Так что в сердцах фанатов армейского клуба запылала надежда перед игрой против "Ростова".

Матч "Ростов" - ЦСКА станет последним в 2020 году для обеих команд. Прямую трансляцию встречи с "Ростов Арены" можно будет увидеть 17 декабря 2020 года на телеканале "Матч Премьер". Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.