Доменико Тедеско сделал заявление о результате по итогам матча против "Зенита"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" проиграли в главном матче 19 тура чемпионата России в Санкт-Петербурге "Зениту" со счетом 1:3. После этого "сине-бело-голубые" на шесть очков оторвались от столичного клуба в турнирной таблице Премьер-Лиге. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско выговорился вдоволь, анализируя поединок против "Зенита":

- Поражение заслуженное. В таких играх и на таких стадионах всегда сложно пропускать первыми. У нас не было сил, чтобы убегать в контратаки. Я думаю, что у нас не было таких матчей, когда мы играли плохо. Но сегодняшняя встреча - одна из них. У этого соперника были все игроки были в строю. А, хотя нет, я забыл. Матч против "Ростова" был еще хуже, - заявил Доменико Тедеско на пресс-конференции по итогам матча Зенит - Спартак.

Матч Зенит - Спартак стал главной встречей 19 тура в Премьер-Лиге. Поединок ознаменовался стычкой фанатов двух команд. По итогам матча "КП" выделила ряд игроков, которые не смогли проявить себя как следует в матче с "Зенитом".