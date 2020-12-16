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Чак Норрис высказался об анекдотах про себя

Голливудский актер, отпраздновавший в этом году 80-летие, дал большое интервью kp.ru
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Чак Норрис высказался об анекдотах про себя

Чак Норрис высказался об анекдотах про себя

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Чак Норрис в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о сотрудничестве с разработчиками знаменитой видеоигры World of Tanks, а также об анекдотах и вымышленных историях, которые о нем придумали из-за его образе на экране.

В России Чак Норрис невероятно популярен. Об этом в ходе интервью рассказал актеру корреспондент kp.ru:

«О вас даже сочиняют анекдоты. Например: «У Чака Норриса нет часов - он сам решает, сколько сейчас времени». Существует ли что-то подобное в США?» - спросил журналист.

«О да! Я стал героем огромного числа выдуманных веселых фактов. В ноябре 2009-го я взял и выпустил свою книгу - «Официальная книга фактов о Чаке Норрисе», где собрал свои любимые», - признался Норрис.

Он рассказал, что за всю жизнь попробовал себя и военным, и спортсменом, и актером, и писателем.

Текст интервью читайте на сайте kp.ru.