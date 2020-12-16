Производители гречки и картофеля готовы снизить цены Фото: Артем КИЛЬКИН

Производители гречки Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить цены на крупу. О намерении также стабилизировать цену на картофель высказался председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минсельхозразвития по итогам серии совещаний главы ведомства Дмитрия Патрушева с производителями разной сельхозпродукции.

«Производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу», говорится в сообщении Минсельхоза.

Председатель Картофельного союза отметил, что производители картофеля в России это хозяйства Брянской, Московской, Тульской, Нижегородской и Тюменской областей, пишет газета «Известия». Они подчеркнули необходимость не допустить резких скачков цен на эту продукцию и выразили готовность принять меры для стабилизации стоимости.

Ранее власти, производители и ритейлеры подписали соглашение о стабилизации цен. По словам министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цены на масло и сахар уже начали снижаться и продолжат корректироваться еще около пяти дней.