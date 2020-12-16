В NASA предупредили о приближении к Земле пяти астероидов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о приближении к планете Земля пяти небесных тел. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объекты представляют собой астероиды, три из которых приблизятся к планете уже 16 декабря. Исследователи уточняют, что размеры космических тел в пределах от 10 до 24 метров в диаметре. При этом, самый ближайший разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Также 18 декабря к Земле приблизятся еще два астероида, размеры которых 6,8 и 30 метров в диаметре соответственно. Меньший из них пройдет мимо планеты на расстоянии 57,1 тысячи километров.

Напомним, накануне специальная капсула с образцами грунта с астероида Рюгу была доставлена в Японию. "Хаябуса-2", с помощью которого удалось достать материал для исследований, также обнаружил на астероиде минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода.