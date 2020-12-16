В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с диагностированным коронавирусом. Таким образом общее количество летальных исходов в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 10 171. Об этом 16 декабря сообщили в оперштабе.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала об особенностях коронавируса.

По ее словам, за неделю в мире ковидом заразились более четырех миллионов человек. Общее число погибших превысило 1,6 миллиона человек. Однако если сравнивать эти показатели с туберкулезом или с неинфекционными заболеваниями за весь период - "это еще те масштабы."

- Проблема в том, что тут мы имеем дело с одновременным заболеванием огромного количества людей. И это так напрягает систему здравоохранения, что очень тяжело оказывать помощь людям с другими заболеваниями, - рассказала Вуйнович на радио "Комсомольская правда."

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