Вильфанд рассказал, когда в Москву придет оттепель Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ближайшие несколько дней в Москве изменится погода - синоптики прогнозируют заметное потепление и оттепель.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, с приходом тепла в российскую столицу с четверга, 17 декабря, температура воздуха изменится до двух градусов тепла.

Однако в пятницу в городе будет морозно. Из-за такого резкого перепада температур на дорогах ожидается гололедица, но в тот же день отметка на термометрах вновь повысится.

- В Москве наступает период умеренно теплой погоды. В четверг будет оттепель, причем заметная, до 2 градусов тепла, - сообщил он ТАСС.