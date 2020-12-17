Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы грунта с Луны на Землю Фото: REUTERS

На севере КНР состоялась посадка возвращаемой капсулы китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5". Он успешно доставил на Землю образцы лунного грунта. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в 01:59 по пекинскому времени (16 декабря в 20:59 по мск).