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Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы грунта с Луны на Землю

Специальная капсула смогла доставить на планету порядка 2 кг материала для исследований
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы грунта с Луны на Землю

Китайский аппарат "Чанъэ-5" доставил образцы грунта с Луны на Землю

Фото: REUTERS

На севере КНР состоялась посадка возвращаемой капсулы китайского беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5". Он успешно доставил на Землю образцы лунного грунта. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что капсула приземлилась на территории хошуна (административная единица, аналогичная уезду) Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в 01:59 по пекинскому времени (16 декабря в 20:59 по мск).