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Коронавирус Covid-19

В РФПИ ожидают большой эффективности от комбинации вакцин "Спутника V" с AstraZeneca

Грамотное сочетание сывороток может повысить совокупную эффективность препаратов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В РФПИ ожидают большой эффективности от комбинации вакцин "Спутника V" с AstraZeneca

В РФПИ ожидают большой эффективности от комбинации вакцин "Спутника V" с AstraZeneca

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что все разработанные вакцины от коронавируса можно назвать "многообещающими".

По его мнению, применение российской вакцины от covid-19 "Спутник V" при правильной комбинации специалистов с сывороткой британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, может повысить совокупную эффективность препаратов. Об этом Дмитриев рассказал в интервью телеканалу CNN.

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