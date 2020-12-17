В РФПИ ожидают большой эффективности от комбинации вакцин "Спутника V" с AstraZeneca Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что все разработанные вакцины от коронавируса можно назвать "многообещающими".

По его мнению, применение российской вакцины от covid-19 "Спутник V" при правильной комбинации специалистов с сывороткой британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, может повысить совокупную эффективность препаратов. Об этом Дмитриев рассказал в интервью телеканалу CNN.