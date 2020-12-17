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Семейный врач почти 40 лет оплодотворял пациенток

Предполагается, что он мог стать отцом более сотни детей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Семейный врач почти 40 лет тайно оплодотворяли пациенток

Семейный врач почти 40 лет тайно оплодотворяли пациенток

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач из США Филипп Певен мог стать отцом более сотни детей. За почти 40 лет работы в одной из клиник в Детройте он принял роды около девяти тысяч раз.

По данным таблоида The Sun, сейчас американцу 104 года. Однако только сейчас выяснились странные обстоятельства его работы в медучреждении.

Джейми Холл, одна из детей появившихся на свет от врача, узнала, что ее отец не является ей биологически родным. В начале 50-х годов родители женщины посетили доктора Певена. Но в 2017 году тест генетической экспертизы подтвердил опасения Холл - она не дочь мужчины, который воспитывал с рождения.

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