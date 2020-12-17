В США планируют продолжать вводить санкции по "Северному потоку - 2"

В США планируют продолжат вводить санкции по "Северному потоку - 2"
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В США сообщили о намерении продолжать вводить санкции в отношении строящегося магистрального газопровода из России в Германию "Северный поток - 2".
Американские политики рассчитывают, что им все же удастся помешать реализации проекта. Об этом на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
- Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект, - приводит его слова ТАСС.