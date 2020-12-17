В компании Pfizer прокомментировали госпитализацию медработницы после вакцинации Фото: REUTERS

Фармацевтическая компания Pfizer намерена тщательным образом изучить и проверить случай с госпитализацией медработницы в американском штате Аляска после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя организации.

Накануне газета NYT сообщала, что у медика проявилась сильная аллергическая реакция после введения сыворотки от BioNTech и Pfizer. Сейчас состояние здоровья американки оценивается врачами как стабильное.

Сайт kp.ru писал, что из-за активного распространения covid-19 многие страны закрыли свои границы для туристов и ввели необходимые меры для борьбы с вирусом. В частности гражданам рекомендовали носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах. Ко всему прочему необходимо соблюдать гигиену - мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками.