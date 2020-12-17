В Госдуму поступили поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары, инициированные правительством России, поступили в Государственную думу. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента, он оформлен в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

- Для стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории России правительство РФ вправе устанавливать на них предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней, - говорится в тексте.

Напомним, накануне российским премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости решения данной проблемы, в частности с предусматриваемыми мерами системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты для россиян. До этого, о проблеме завышения цен на важные продукты высказался российский президент Владимир Путин. Он же и поручил разрешить данную ситуацию.