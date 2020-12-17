В Госдуму поступили поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары

Поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары, инициированные правительством России, поступили в Государственную думу. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента, он оформлен в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.

- Для стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории России правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней, - говорится в тексте.

Напомним, накануне российским премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости решения данной проблемы, в частности с предусматриваемыми мерами системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты для россиян.