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Жириновский назвал лучший способ снизить цены на продукты

Политик также призвал "навести порядок"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Жириновский назвал лучший способ снизить цены на продукты

Жириновский назвал лучший способ снизить цены на продукты

Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной Думы РФ, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ снижения цен в России на некоторые продукты питания. Об этом он написал в своем Тelegram.

- Самый лучший способ регулировать цены - начать составлять списки на арест, - считает политик, не уточняя при этом, в чей адрес обращен его призыв. Также Жириновский призвал "навести порядок" с ценами на товары для россиян.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин обратил внимание на повышение стоимости некоторых товаров для граждан, в основном на подорожание базовых продуктов питания.

В частности, глава государства отметил рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Путин связал подорожание с попыткой подогнать внутренние цены под мировые, и добавил, что пандемия коронавируса здесь роли не играет. Сейчас правительство РФ принимает меры для урегулирования стоимости продуктов.