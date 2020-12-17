Нарышкин рассказал об особенностях работы разведки по освобождению граждан из плена Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, как действует российская сторона для освобождения своих (и других) граждан из плена.

По его словам, которые приводятся в статье журнала "Международная жизнь", СВР совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении граждан, оказавшихся в плену.

В своем материале Нарышкин перечислил основные направления сотрудничества ведомства коллегами из государств: противодействие терроризму, кибербезопасность, борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.

- Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнерском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену, - говорится в статье.

Стоит отметить, что ранее официально не было известно об участии российской внешней разведки в операциях по вызволению россиян и граждан других стран из плена.